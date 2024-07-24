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13:55, 24 июля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о подорвавшем автомобиль офицера Генштаба диверсанте

«112»: устроивший подрыв автомобиля офицера Генштаба ВС РФ улетел в Турцию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Подорвавший автомобиль офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России диверсант действовал по заданию украинских спецслужб. Об этом в среду, 24 июля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, злоумышленник установил взрывное устройство под днище автомобиля, а позже дистанционно привел его в действие. Диверсант уже покинул Россию и вылетел в Турцию.

Утром в среду, 24 июля, на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, машина принадлежала офицеру Генштаба Вооруженных сил России — в момент взрыва он находился в салоне вместе со своей супругой. Водителя поместили в отделение реанимации — он в тяжелом состоянии.

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      Владимир Седов
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