Раскрыты подробности о подорвавшем автомобиль офицера Генштаба диверсанте

«112»: устроивший подрыв автомобиля офицера Генштаба ВС РФ улетел в Турцию

Подорвавший автомобиль офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России диверсант действовал по заданию украинских спецслужб. Об этом в среду, 24 июля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, злоумышленник установил взрывное устройство под днище автомобиля, а позже дистанционно привел его в действие. Диверсант уже покинул Россию и вылетел в Турцию.

Утром в среду, 24 июля, на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, машина принадлежала офицеру Генштаба Вооруженных сил России — в момент взрыва он находился в салоне вместе со своей супругой. Водителя поместили в отделение реанимации — он в тяжелом состоянии.