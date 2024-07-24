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09:55, 24 июля 2024Россия

Стало известно о состоянии пострадавшего водителя при подрыве авто в Москве

Shot: пострадавший при подрыве авто в Москве водитель в тяжелом состоянии

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Водитель, пострадавший при подрыве автомобиля на Синявинской улице на севере Москвы, находится в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, его поместили в реанимационное отделение больницы. Жена горожанина, находившаяся в момент случившегося на пассажирском месте, серьезных травм не получила. Она в сознании, отправилась за мужем в медучреждение.

Как выяснил Shot, столичный двор, где взорвался внедорожник, сейчас оцеплен. На месте начали проводить работу саперы с собаками.

О взрыве автомобиля на севере Москвы стало известно утром в среду, 24 июля. Некоторые средства массовой информации заявили, что владельцем внедорожника является участник специальной военной операции (СВО) на Украине. По другой версии, в авто находился офицер Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ).

Официальные органы пока ситуацию не комментировали.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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