Стало известно о состоянии пострадавшего водителя при подрыве авто в Москве

Shot: пострадавший при подрыве авто в Москве водитель в тяжелом состоянии

Водитель, пострадавший при подрыве автомобиля на Синявинской улице на севере Москвы, находится в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, его поместили в реанимационное отделение больницы. Жена горожанина, находившаяся в момент случившегося на пассажирском месте, серьезных травм не получила. Она в сознании, отправилась за мужем в медучреждение.

Как выяснил Shot, столичный двор, где взорвался внедорожник, сейчас оцеплен. На месте начали проводить работу саперы с собаками.

О взрыве автомобиля на севере Москвы стало известно утром в среду, 24 июля. Некоторые средства массовой информации заявили, что владельцем внедорожника является участник специальной военной операции (СВО) на Украине. По другой версии, в авто находился офицер Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ).

Официальные органы пока ситуацию не комментировали.