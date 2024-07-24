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13:59, 24 июля 2024Силовые структуры

Стало известно о способе передвижения подорвавшего автомобиль офицера Генштаба диверсанта

Пятый канал: заложивший взрывчатку в машину офицера Генштаба приехал на такси
Начало событий в новости Раскрыты подробности о подорвавшем автомобиль офицера Генштаба диверсанте

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Заложивший взрывчатку в автомобиль офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России мог приехать к его дому на такси. Об этом сообщаетПятый канал со ссылкой на источник.

По его словам, в настоящий момент оперативники обыскивают машину такси, стоящую недалеко от места происшествия. Предполагается, что именно на этом такси мог приехать человек, который установил взрывчатку в Toyota Land Cruiser.

Ранее сообщалось, что подрыв автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил России осуществил диверсант, который действовал по заданию украинских спецслужб. Он установил взрывное устройство под днище автомобиля, а позже дистанционно привел его в действие. Диверсант уже покинул Россию и вылетел в Турцию.

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      Анна Габай
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