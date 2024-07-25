Обвиняемый в подрыве машины в Москве получал губернаторскую стипендию

Задержанный в Турции россиянин Евгений Серебряков, которого подозревают в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрея Торгашова в Москве, имел репутацию отличника в школе. Подробности о прошлом мужчины и его отношениях с семьей стали известны СМИ.

Известно, что подозреваемый в свое время учился в школе Урюпинска Волгоградской области и являлся одним из лучших учеников. Заканчивал школу Серебряков в составе класса 11 «В». Кроме того, за особые успехи в учебе он получал стипендию губернатора Волгоградской области. О присуждении пособия от главы региона сообщалось на сайте лицея в сентябре 2011 года.

Помимо этого Серебрякова, по данным МБОУ Лицея, в разное время учебы награждали дипломами. Так, он принимал участие во Всероссийских краеведческих чтениях юных туристов-краеведов. Его работа в секции «Военная история» была отмечена наградой. Кроме того, он был призером областной краеведческой конференции с работой по теме Великой Отечественной войны и победителем регионального этапа олимпиады по экономике.

После окончания школы в 2012 году он поступил на бюджетное отделение в Высшую школу экономики.

Родные Серебрякова рассказали об отношениях в семье

Брат задержанного в Турции Серебрякова рассказал об отношениях с родственником. По словам мужчины, он не мог уделять брату достаточно времени из-за семьи и детей. Таким образом, подчеркнул он, общение между ними было достаточно редким.

Честно сказать, мы плохо общались брата подозреваемого в подрыве авто офицера Генштаба

Примечательно, что ранее брат выразил сомнение в том, что на опубликованных в соцсетях фотографиях изображен его родственник. По его словам, возраст задержанного молодого человека не соответствует возрасту его близкого человека. При этом он добавил, что безуспешно пытается дозвониться до Серебрякова.

Также стало известно о том, что Серебряков не общался с соседями. Проживающая на одной лестничной площадке с подозреваемым женщина рассказала, что он вместе с кошками жил в квартире на протяжении семи лет. По ее словам, он был спокойным соседом, но с другими жильцами «даже не здоровался». Она добавила, что в последний раз видела Серебрякова больше месяца назад. Другие соседи высказывались о мужчине как об интеллигентном, тихом и странном мужчине. Согласно их рассказу, незадолго до происшествия его навещала мама. А своих домашних животных мужчина отдал за несколько дней до подрыва авто.

Серебряков снимал квартиру в Пресненском районе Москвы, в 25 километрах от места взрыва. По предварительной информации, в его квартире прошли обыски. Об этом может свидетельствовать то, что входная дверь взломана, глазок выбит, а квартира опечатана.

Кадр: obtained by Reuters from a social media video

Евгений Серебряков переехал в столицу 12 лет назад. Он родился в Урюпинске. Мужчина работал менеджером, увлекался оружием и писал свое имя в социальных сетях на украинском языке.

После подрыва машины Серебряков успел вылететь в Турцию и добраться до Бодрума, однако был задержан местными правоохранителями. Его начали готовить к возможной экстрадиции. В России мужчину обвиняют по двум статьям. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.