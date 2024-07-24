Названо место обучения подозреваемого в подрыве машины в Москве

Родственник подозреваемого в подрыве авто в Москве сообщил, что тот учился в ВШЭ

Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве машины в Москве, учился в Высшей школе экономики. Об этом рассказал родственник мужчины в разговоре с РИА Новости.

Он сообщил, что Серебряков окончил школу в 2012 году в Урюпинске, после чего поступил в вуз на бюджет.

Ранее соседи подозреваемого рассказали, что тот жил в съемной квартире, расположенной в 25 километрах от места взрыва. Они описали его как интеллигентного и тихого человека, однако некоторые признались, что он казался им странным.

24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России. Исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. Утверждается, что он действовал в соответствии с указаниями спецслужб Украины.