Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:51, 24 июля 2024Силовые структуры

Появились подробности о подозреваемом в подрыве машины в Москве

Shot: фигурант дела о подрыве машины в Москве жил в столице вместе с кошками

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Фигурант дела о подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков снимал квартиру в Пресненском районе столицы. Об этом рассказал Telegram-канал Shot со ссылкой на соседей подозреваемого.

Уточняется, что квартира расположена в 25 километрах от места взрыва. По словам собеседников канала, мужчина был интеллигентным, тихим и никогда не был замечен в скандалах. Некоторые из них отметили, что Серебряков был странным.

Соседи подозреваемого добавили, что он жил вместе с кошками, но несколько дней назад отдал их. Они также сообщили, что незадолго до происшествия к Серебрякову приезжала мама.

24 июля суд заочно арестовал Серебрякова и объявил его в международный розыск. Позднее стало известно, что подозреваемому заочно предъявлено обвинение.

В среду, 24 июля, на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России. В результате пострадали два человека, включая владельца машины. Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц отказался сбивать российские самолеты немецкими истребителями

      Оценена роль Трампа в желании Украины начать переговоры с Россией

      В США обвинили Харрис в отправке Байдена «на бойню»

      Премьер Грузии заявил о риске открытия второго фронта против России

      Израиль предложил создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс

      В США ответили на угрозы WADA о спортивной изоляции

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» надела откровенный наряд на работу

      Появились подробности о подозреваемом в подрыве машины в Москве

      СК предложил сформировать план по замещению трудовых мигрантов россиянами

      Депутат сообщила о гибели своего помощника на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше