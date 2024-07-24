Появились подробности о подозреваемом в подрыве машины в Москве

Shot: фигурант дела о подрыве машины в Москве жил в столице вместе с кошками

Фигурант дела о подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков снимал квартиру в Пресненском районе столицы. Об этом рассказал Telegram-канал Shot со ссылкой на соседей подозреваемого.

Уточняется, что квартира расположена в 25 километрах от места взрыва. По словам собеседников канала, мужчина был интеллигентным, тихим и никогда не был замечен в скандалах. Некоторые из них отметили, что Серебряков был странным.

Соседи подозреваемого добавили, что он жил вместе с кошками, но несколько дней назад отдал их. Они также сообщили, что незадолго до происшествия к Серебрякову приезжала мама.

24 июля суд заочно арестовал Серебрякова и объявил его в международный розыск. Позднее стало известно, что подозреваемому заочно предъявлено обвинение.

В среду, 24 июля, на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России. В результате пострадали два человека, включая владельца машины. Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками.

