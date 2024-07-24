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21:14, 24 июля 2024Силовые структуры

Фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве заочно предъявлено обвинение

РИА Новости: фигуранту дела о подрыве авто в Москве заочно предъявлено обвинение

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы.

«Серебрякову заочно предъявлено обвинение», — поведал собеседник агентства.

Ранее 24 июля суд заочно арестовал Серебрякова и объявил его в международный розыск. Его обвиняют по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия и в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Серебряков подложил под машину, принадлежавшую офицеру Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрею Торгашову, взрывное устройство. Предполагается, что это было сделано по заданию украинских спецслужб.

После подрыва машины Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками.

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      Марина Совина
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