В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба. Его вытащили из авто на известном курорте

МВД Турции: задержан диверсант, подорвавший Land Cruiser офицера ВС РФ в Москве

Подозреваемый в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России задержан в Турции.

Сообщается, что это гражданин РФ Евгений Серебряков. После того как Серебряков заложил бомбу под автомобиль в Москве, он успел улететь в Турцию и добраться до известного курорта Бодрум.

Задержание стало возможным за счет сотрудничества по линии Интерпола

О задержании сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. Он рассказал, что представители российского подразделения Интерпола позвонили в штаб-квартиру турецкого отдела Интерпола/Европола в 10:30 (время совпадает с московским) и сообщили, что «человек по имени Евгений Серебряков, гражданин России, совершил в Москве теракт с применением начиненного взрывчаткой автомобиля и прибыл в страну самолетом Москва — Бодрум».

Турецкие полицейские выяснили, что из аэропорта Бодрума он выехал в 9:40, его не задержали в авиагавани, так как данных на него не было в международной базе лиц, разыскиваемых Интерполом.

К поиску подключили турецкую разведку, департамент Интерпола, иммиграционное управление, департамент по борьбе с терроризмом. С помощью полученных от российской стороны данных его вычислили и задержали.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Поздравляю наших героев, проведших операцию. Мы продолжаем нашу борьбу с террористами внутри и за пределами наших границ, а также с терроризмом в глобальном масштабе», — сказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Он не уточнил, когда планируется выдача России задержанного.

Ерликая также опубликовал видео задержания Серебрякова. На записи видно, как мужчины в гражданской одежде с пистолетами окружают белую машину, после чего вытаскивают преступника из салона и надевают на лежащего на земле наручники.

Серебряков в соцсетях писал свое имя по-украински

Как добавил Shot, Серебряков — 30-летний уроженец Волгоградской области. По данным канала, мужчина увлекался оружием и искал работу менеджера, до этого работал в банке. В соцсетях его имя написано на украинском языке.

Ранее СК РФ сообщал, что установил личность подозреваемого в деле о подрыве автомобиля, принадлежавшего офицеру Генштаба. А директор ФСБ Александр Бортников признался, что исполнитель подрыва сбежал из России в Турцию.

Взрыв на севере Москвы произошел утром 24 июля

В среду, 24 июля, на парковке на улице Синявинской в столице взорвался джип офицера Генштаба ВС РФ. В результате пострадали два человека — водителю оторвало ступни, пассажирка была госпитализирована с осколочными ранами.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Исполнитель взрыва прикрепил СВУ к днищу автомобиля, после чего дистанционно подорвал машину. Согласно предварительной информации, бомба обладала мощью 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

Утверждается, что он действовал в соответствии с указаниями спецслужб Украины.