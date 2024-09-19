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19:00, 19 сентября 2024Силовые структуры

Обвиняемому в подрыве автомобиля российского офицера продлили арест

В Москве продлили арест обвиняемому в подрыве автомобиля российского офицера
Начало событий в новости Toyota Land Cruiser с людьми в салоне взорвалась на севере Москвы

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил на один месяц арест Евгению Серебрякову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемому в подрыве автомобиля российского офицера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Серебрякову продлили срок содержания под стражей до 24 октября.

Внедорожник офицера Генштаба ВС РФ был подорван утром 24 июля на парковке по улице Синявинской. В результате инцидента пострадали два человека. Исполнителя взрыва задержали в Турции.

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      Анна Габай
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