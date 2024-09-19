Обвиняемому в подрыве автомобиля российского офицера продлили арест

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил на один месяц арест Евгению Серебрякову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемому в подрыве автомобиля российского офицера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.
Серебрякову продлили срок содержания под стражей до 24 октября.
Внедорожник офицера Генштаба ВС РФ был подорван утром 24 июля на парковке по улице Синявинской. В результате инцидента пострадали два человека. Исполнителя взрыва задержали в Турции.