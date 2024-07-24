Установлена личность подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба. Он сбежал в Турцию

СК установил личность подозреваемого в подрыве машины на севере Москвы

Представители Следственного комитета (СК) России сообщили об установлении личности подозреваемого в деле о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы, принадлежавшего офицеру Генштаба Вооруженных сил (ВС) России. Об этом стало известно из Telegram-канала ведомства.

«Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления», — добавили в СК России.

Подозреваемый сбежал в Турцию

По словам директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова, исполнитель подрыва автомобиля российского военного на севере Москвы сбежал из России.

Заложивший взрывчатку преступник мог приехать к дому российского офицера на такси. После этого он быстро и незаметно прикрепил СВУ к машине военного, а затем оперативно скрылся с места происшествия и сразу же покинул страну.

По словам Бортникова, в данный момент подозреваемый находится в Турции. Говоря о возможной экстрадиции преступника в Россию, глава силового ведомства подчеркнул, что российские спецслужбы уже связались с турецкими коллегами и теперь обсуждают вопрос задержания беглеца.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Преступник действовал по заданию украинских спецслужб

В среду, 24 июля, на парковке на улице Синявинской в столице взорвался джип офицера Генштаба ВС РФ. В результате пострадали два человека — водителю оторвало ступни, пассажирка была госпитализирована с осколочными ранами. В МВД сообщили, что причиной случившегося стала детонация заложенного в автомобиль самодельного взрывного устройства (СВУ).

Подорвавший машину российского военного диверсант действовал в соответствии с указаниями спецслужб Украины.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Стало известно, что он прикрепил СВУ к днищу автомобиля, после чего дистанционно подорвал машину с людьми внутри. Согласно предварительной информации, бомба обладала мощью в 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Его расследование поручили Первому управлению по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности). Одной из основных версий случившегося является покушение, связанное с профессиональной деятельностью пострадавшего офицера Генштаба ВС РФ.

Отмечалось также, что подорвавшийся вместе с супругой в Москве российский военнослужащий сумел выжить благодаря обширным медицинским навыкам. Он сделал жгуты из собственной рубашки, что позволило ему временно остановить кровотечение и дождаться медиков.