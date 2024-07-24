Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:55, 24 июля 2024Силовые структуры

Установлена личность подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба. Он сбежал в Турцию

СК установил личность подозреваемого в подрыве машины на севере Москвы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Представители Следственного комитета (СК) России сообщили об установлении личности подозреваемого в деле о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы, принадлежавшего офицеру Генштаба Вооруженных сил (ВС) России. Об этом стало известно из Telegram-канала ведомства.

«Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления», — добавили в СК России.

Подозреваемый сбежал в Турцию

По словам директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова, исполнитель подрыва автомобиля российского военного на севере Москвы сбежал из России.

Заложивший взрывчатку преступник мог приехать к дому российского офицера на такси. После этого он быстро и незаметно прикрепил СВУ к машине военного, а затем оперативно скрылся с места происшествия и сразу же покинул страну.

По словам Бортникова, в данный момент подозреваемый находится в Турции. Говоря о возможной экстрадиции преступника в Россию, глава силового ведомства подчеркнул, что российские спецслужбы уже связались с турецкими коллегами и теперь обсуждают вопрос задержания беглеца.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Преступник действовал по заданию украинских спецслужб

В среду, 24 июля, на парковке на улице Синявинской в столице взорвался джип офицера Генштаба ВС РФ. В результате пострадали два человека — водителю оторвало ступни, пассажирка была госпитализирована с осколочными ранами. В МВД сообщили, что причиной случившегося стала детонация заложенного в автомобиль самодельного взрывного устройства (СВУ).

Подорвавший машину российского военного диверсант действовал в соответствии с указаниями спецслужб Украины.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Стало известно, что он прикрепил СВУ к днищу автомобиля, после чего дистанционно подорвал машину с людьми внутри. Согласно предварительной информации, бомба обладала мощью в 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Его расследование поручили Первому управлению по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности). Одной из основных версий случившегося является покушение, связанное с профессиональной деятельностью пострадавшего офицера Генштаба ВС РФ.

Отмечалось также, что подорвавшийся вместе с супругой в Москве российский военнослужащий сумел выжить благодаря обширным медицинским навыкам. Он сделал жгуты из собственной рубашки, что позволило ему временно остановить кровотечение и дождаться медиков.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      Установлена личность подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба. Он сбежал в Турцию

      В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

      Подложившего СВУ под внедорожник офицера Генштаба ВС России мужчину задержали в Турции

      В Британии заявили о тревожном знаке Трампа в адрес Зеленского

      52-летняя София Вергара удивила фанатов моложавой внешностью на новом фото

      В российском регионе нашли останки древнего носорога

      На Олимпиаде в Париже начались первые соревнования

      В ЕС отреагировали на требование Венгрии вернуть нефть из России

      Техник признался в неправильной установке датчиков на рухнувшем в Подмосковье SSJ-100

      ABL Space потеряла ракету после испытания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше