Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:24, 24 июля 2024Силовые структуры

СК установил личность подложившего СВУ под внедорожник офицера Генштаба ВС России

СК установил личность подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба ВС РФ

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следственный комитет (СК) России установил личность подозреваемого в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Следователи также обнаружили машину, на которой подозреваемый приехал к месту преступления. Теперь правоохранители осматривают эту машину. В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что злоумышленник, подложивший самодельное взрывное устройство (СВУ) под внедорожник, действовал по заданию украинских спецслужб. После совершения преступления он покинул Россию и вылетел в Турцию.

Утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. В машине в это время находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Владельцем автомобиля является полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Глупый и бессмысленный». Российские военнослужащие резко раскритиковали возможный запрет смартфонов в зоне СВО

      Попавшим под санкции российским банкам продлят право на реорганизацию

      Посол Израиля в России сообщила о готовности к войне с Ливаном

      Один традиционно мужской вид обуви вновь станет трендом у женщин

      Посол Израиля сравнила угрозу войны с Ливаном с 85-й из 90 минут футбольного матча

      Санду обвинили во втягивании Молдавии в войну на стороне НАТО

      На Украине объяснили слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

      Прибыль второй по величине газовой компании России рухнула

      На Украине рассказали о попадании ВСУ в котел на покровском направлении

      Появились кадры авиаудара ВС России по пункту временной дислокации ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше