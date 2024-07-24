СК установил личность подложившего СВУ под внедорожник офицера Генштаба ВС России

СК установил личность подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба ВС РФ

Следственный комитет (СК) России установил личность подозреваемого в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Следователи также обнаружили машину, на которой подозреваемый приехал к месту преступления. Теперь правоохранители осматривают эту машину. В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что злоумышленник, подложивший самодельное взрывное устройство (СВУ) под внедорожник, действовал по заданию украинских спецслужб. После совершения преступления он покинул Россию и вылетел в Турцию.

Утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. В машине в это время находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Владельцем автомобиля является полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба.