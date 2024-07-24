Раскрыт предполагаемый владелец подорванной в Москве машины

Владельцем подорванной в Москве машины является офицер Генштаба ВС РФ

Владельцем подорванного на парковке в Москве внедорожника Toyota Land Cruiser является офицер Генштаба Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Собеседник агентства заявил, что машиной владеет полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба. Взрывное устройство заложили под водительское кресло, добавил он. По словам источника, сейчас следователи отрабатывает все версии произошедшего.

Утром в среду, 24 июля, на парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. В машине в это время находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 222 («Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ.