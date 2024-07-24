Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:08, 24 июля 2024Силовые структуры

Раскрыт предполагаемый владелец подорванной в Москве машины

Владельцем подорванной в Москве машины является офицер Генштаба ВС РФ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Владельцем подорванного на парковке в Москве внедорожника Toyota Land Cruiser является офицер Генштаба Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Собеседник агентства заявил, что машиной владеет полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба. Взрывное устройство заложили под водительское кресло, добавил он. По словам источника, сейчас следователи отрабатывает все версии произошедшего.

Утром в среду, 24 июля, на парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. В машине в это время находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 222 («Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Маму не пускайте». Подорванный в Москве водитель сам перебинтовал себе ноги. Очевидцы рассказали, что там происходило

      В Кремле высказались о подрыве автомобиля в Москве

      Премьер Грузии указал ЕС на коррупцию в Молдавии

      69-летняя Ирина Хакамада снялась в рокерском наряде

      В Думе упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО

      Telegram отключил монетизацию каналов для россиян

      На Украине захотели противостоять целям России в Африке

      Госдума дала командирам воинских частей право арестовывать бойцов СВО

      Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили спасти отношения письмами

      Раскрыта судьба находившихся на борту затонувшего в Атлантике судна россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше