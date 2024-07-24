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11:11, 24 июля 2024Силовые структуры

Следователи квалифицировали подрыв автомобиля на севере Москвы как покушение

Взрыв машины на севере Москвы квалифицировали как покушение на убийство
Начало событий в новости Toyota Land Cruiser с людьми в салоне взорвалась на севере Москвы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следователи квалифицировали подрыв автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы как покушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По факту взрыва автомобиля возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК РФ и 105 УК РФ («Покушение на убийство») и 222 УК РФ («Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов»).

Сейчас следствие рассматривает несколько версий произошедшего. По одной из них, теракт связан со служебной деятельностью военнослужащего, которому принадлежала машина. В связи с личностью пострадавшего проверяется версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов.

Внедорожник взорвался на Синявинской улице в Москве утром в среду, 24 июля. Внутри автомобиля находились мужчина и женщина — их госпитализировали.

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      Анна Габай
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