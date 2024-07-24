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09:48, 24 июля 2024Силовые структуры

Во взрыве внедорожника с офицером ГРУ заподозрили украинские спецслужбы

«Ъ»: во взорванном в Москве Land Cruiser мог находиться офицер ГРУ

Кадр: Telegram-канал SHOT

В автомобиле Land Cruiser, который взорвался в Москве, предварительно, находился офицер Главного разведывательного управления (ГРУ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Пострадавший отвечал в своей части за средства связи. В связи с личностью пострадавшего проверяется версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов. Следователи возбудили дело по статье о покушении, которое в последствии могут переквалифицировать на теракт.

Внедорожник взорвался на Синявинской улице в Москве утром в среду, 24 июля. Внутри автомобиля находились мужчина и женщина — их госпитализировали. Водителю внедорожника взрывом оторвало ступни ног. Причиной взрыва, по данным МВД, стала детонация взрывного устройства.

По одной из версий, случившееся было попыткой заказной расправы. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

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      Екатерина Кашурникова
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