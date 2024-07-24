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08:26, 24 июля 2024Силовые структуры

МВД назвало причину взрыва внедорожника на севере Москвы

МВД: причиной взрыва внедорожника в Москве стала детонация взрывного устройства

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На севере Москвы на одной из парковок произошла детонация взрывного устройства, установленного в автомобиле. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, сдетонировал неустановленный предмет. В результате взрыва пострадало два человека. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лиц, причастных к совершению преступления, отметила Волк.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Инцидент произошел утром на Синявинской улице. Водителя внедорожника, с чьей стороны произошел взрыв, доставили в Боткинскую больницу. Ему оторвало части ног. Пассажирка госпитализирована с рваными ранами лица. По одной из версий, это была попытка заказной расправы.

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      Екатерина Кашурникова
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