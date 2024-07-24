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08:22, 24 июля 2024Силовые структуры

СК возбудил дело из-за взрыва внедорожника на севере Москвы

СК возбудил дело из-за взрыва Toyota Land Cruiser на севере Москвы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следователи возбудили дело из-за взрыва Toyota Land Cruiser с людьми в салоне на севере Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства инцидента. Они совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Инцидент произошел утром на Синявинской улице. Водителя внедорожника, с чьей стороны произошел взрыв, доставили в Боткинскую больницу. Ему оторвало части ног. Пассажирка госпитализирована с рваными ранами лица.

По одной из версий, это была попытка заказной расправы. Причиной взрыва Toyota Land Cruiser могло быть установленное взрывное устройство.

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      Екатерина Кашурникова
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