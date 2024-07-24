Стала известна возможная причина взрыва внедорожника в Москве

«112»: причиной взрыва Toyota на севере Москвы могло быть взрывное устройство

Причиной взрыва Toyota Land Cruiser на севере Москвы могло быть установленное взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что на месте происшествия работают силовики. Предварительно, в машине не было установлено газовое оборудование.

Инцидент произошел утром на Синявинсой улице. Водителя внедорожника, с чьей стороны произошел взрыв, доставили в Боткинскую больницу. Ему оторвало части ног. Пассажирка госпитализирована с рваными ранами лица.

По одной из версий, это была попытка заказной расправы.