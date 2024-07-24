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10:11, 24 июля 2024Силовые структуры

Раскрыта личность пострадавшего от взрыва в автомобиле Toyota военнослужащего

Пострадавшим от взрыва в Москве оказался замначальника ПДРЦ спутниковой связи МО
Начало событий в новости Во взрыве внедорожника с офицером ГРУ заподозрили украинские спецслужбы

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Пострадавшими от взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве оказались заместитель начальника передающего радиоцентра узла связи (ПДРЦ) Министерства обороны России Андрей Торгашов и его супруга. Об этом сообщает российский политолог Сергей Марков, его оценка опубликована в Telegram-канале «Логика Маркова».

По его мнению, теракт организовали Служба безопасности Украины (СБУ) или Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины.

Ранее сообщалось, что пострадавший отвечал в своей части за средства связи. В связи с личностью пострадавшего проверяется версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов. Следователи возбудили дело по статье о покушении, которое в последствии могут переквалифицировать на теракт.

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      Анна Габай
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