Раскрыты позволившие выжить подорванному в Москве военнослужащему обстоятельства

Офицер Генштаба после подрыва в Москве выжил благодаря медицинским навыкам

Офицер Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ выжил благодаря своевременно оказанной себе медицинской помощи. Подробности спасения офицера в среду, 24 июля, сообщает Telegram-канал« 112».

По данным издания, несмотря на тяжелейшую минно-взрывную травму в виде оторванной ступни и контузии, военнослужащий сориентировался и сразу после подрыва соорудил жгуты из своей рубашки, которые помогли остановить кровь. На то, чтобы совершить нужные для выживания действия, у военного было около пяти минут. Подобные навыки можно обрести лишь в реальной боевой обстановке.

Ранее 24 июля сообщалось, что подорвавший автомобиль офицера Генштаба ВС России диверсант действовал по заданию украинских спецслужб.

Утром в среду, 24 июля, на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, машина принадлежала офицеру Генштаба Вооруженных сил России — в момент взрыва он находился в салоне вместе со своей супругой.