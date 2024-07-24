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14:56, 24 июля 2024Силовые структуры

Раскрыты позволившие выжить подорванному в Москве военнослужащему обстоятельства

Офицер Генштаба после подрыва в Москве выжил благодаря медицинским навыкам

Офицер Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ выжил благодаря своевременно оказанной себе медицинской помощи. Подробности спасения офицера в среду, 24 июля, сообщает Telegram-канал« 112».

По данным издания, несмотря на тяжелейшую минно-взрывную травму в виде оторванной ступни и контузии, военнослужащий сориентировался и сразу после подрыва соорудил жгуты из своей рубашки, которые помогли остановить кровь. На то, чтобы совершить нужные для выживания действия, у военного было около пяти минут. Подобные навыки можно обрести лишь в реальной боевой обстановке.

Ранее 24 июля сообщалось, что подорвавший автомобиль офицера Генштаба ВС России диверсант действовал по заданию украинских спецслужб.

Утром в среду, 24 июля, на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, машина принадлежала офицеру Генштаба Вооруженных сил России — в момент взрыва он находился в салоне вместе со своей супругой.

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      Владимир Седов
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