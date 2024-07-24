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18:02, 24 июля 2024Силовые структуры

Задержание в Турции подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве попало на видео

МВД Турции показало видео задержания подозреваемого в подрыве машины в Москве

Задержание в Турции подозреваемого в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрея Торгашова в Москве попало на видео. Кадры публикует РИА Новости со ссылкой на МВД Турции.

На записи видно, как мужчины в гражданской одежде с пистолетами окружают белую машину, после чего надевают наручники на лежащего на земле подозреваемого.

Ранее стало известно, что он прилетел в Турцию в 9:40 местного времени рейсом «Москва - Бодрум». Задержание координировали российские правоохранители и Интерпол.

Утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник, в котором в это время находились военнослужащий Торгашов и его супруга. Их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

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      Илона Палей
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