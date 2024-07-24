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17:36, 24 июля 2024Силовые структуры

Момент взрыва внедорожника с офицером Торгашовым в Москве попал на видео

Опубликовано видео со взрывом Land Cruiser с офицером Торгашовым в Москве

Момент взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находился офицер российской армии Андрей Торгашов и его супруга, был запечатлен камерами видеонаблюдения. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как мужчина подходит к своему автомобилю, кладет вещи на заднее сиденье и садится за руль. На пассажирском месте находилась супруга офицера. Вероятно, взрыв произошел уже после того, как Торгашов завел двигатель. Взрывчатка была прикреплена к днищу автомобиля.

В результате взрыва мужчине оторвало конечности, он был помещен в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Супруга офицера также была госпитализирована с рваными ранами лица.

Позднее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что диверсант, устроивший подрыв автомобиля, скрылся с территории страны. По его словам, злоумышленник находится в Турции. Российские силовики находятся в контакте с турецкими коллегами и работают над задержанием и экстрадицией подозреваемого в теракте.

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      Варвара Кошечкина
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