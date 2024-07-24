Подрывника автомобиля офицера российского Генштаба заочно арестовали

Задержанного в Турции подрывника машины российского офицера арестовали заочно

Задержанному в Турции диверсанту, подорвавшему автомобиль Toyota Land Cruiser на севере Москвы, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрею Торгашову, заочно избрали меру пресечения. Об этом в среду, 24 июля, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Замоскворецкий суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об аресте и заключении под стражу подозреваемого Евгения Серебрякова. Его обвиняют по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия и в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

24 июля злоумышленник по заданию спецслужб Украины установил взрывное устройство под днище машины Торгашова, а позже дистанционно привел его в действие. Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками.

Кадры его задержания были опубликованы турецким МВД.