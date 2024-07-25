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06:50, 25 июля 2024Силовые структуры

Стало известно о взаимоотношениях подозреваемого в подрыве машины в Москве с соседями

Подозреваемый в подрыве авто в Москве Евгений Серебряков не общался с соседями
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы, не общался с соседями. Об этом рассказала соседка мужчины в беседе с РИА Новости.

Она сообщила, что в последний раз видела Серебрякова больше месяца назад. По словам собеседницы агентства, он не здоровался при встрече.

Ранее стало известно, что Серебряков снимал квартиру в Пресненском районе Москвы, его дом был расположен в 25 километрах от места взрыва. По словам соседей, мужчина был интеллигентным, тихим и никогда не был замечен в скандалах.

24 июля в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России. Исполнитель взрыва по заданию спецслужб Украины установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины.

Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками. Информации о сроках депортации мужчины в Россию пока нет.

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      Марина Совина
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