Стало известно о взаимоотношениях подозреваемого в подрыве машины в Москве с соседями

Подозреваемый в подрыве авто в Москве Евгений Серебряков не общался с соседями

Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы, не общался с соседями. Об этом рассказала соседка мужчины в беседе с РИА Новости.

Она сообщила, что в последний раз видела Серебрякова больше месяца назад. По словам собеседницы агентства, он не здоровался при встрече.

Ранее стало известно, что Серебряков снимал квартиру в Пресненском районе Москвы, его дом был расположен в 25 километрах от места взрыва. По словам соседей, мужчина был интеллигентным, тихим и никогда не был замечен в скандалах.

24 июля в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России. Исполнитель взрыва по заданию спецслужб Украины установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины.

Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками. Информации о сроках депортации мужчины в Россию пока нет.

