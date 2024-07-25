Брат подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба рассказал об отношениях в семье

Брат подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба рассказал об общении с ним

Брат задержанного в Турции Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрея Торгашова, рассказал, что мало общался с родственником. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы плохо общались», — заявил он. Мужчина пояснил, что не мог уделять ему достаточно времени из-за семьи и детей.

Ранее брат рассказал, что на опубликованных в соцсетях и пабликах фотографиях изображен не его родственник. Кроме того, он обратил внимание, что возраст того человека не соответствует возрасту брата». Собеседник агентства также посетовал на безуспешные попытки дозвониться до Серебрякова.

24 июля в Москве взорвался внедорожник офицера Генштаба. Исполнитель взрыва по заданию спецслужб Украины установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека