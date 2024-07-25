Брат подозреваемого в подрыве авто в Москве сообщил об ошибке

Брат подозреваемого в подрыве авто в Москве: на фото в СМИ другой человек

Брат Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрея Торгашова в Москве, заявил, что на опубликованных в соцсетях и пабликах фотографиях изображен не его родственник. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Кроме того, указанный возраст человека не соответствует возрасту моего родного брата», — отметил он. Собеседник агентства отметил, что пытался дозвониться до брата, однако «пока безуспешно».

Ранее соседи Серебрякова рассказали, что тот был интеллигентным, тихим и никогда не был замечен в скандалах. Некоторые из них отметили, что Серебряков был странным, он жил вместе с кошками, но несколько дней назад отдал их. Также выяснилось, что мужчина увлекался оружием.

В среду, 24 июля, на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России. В результате пострадали два человека, включая владельца машины. Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками.