«Маму не пускайте». Подорванный в Москве водитель сам перебинтовал себе ноги. Очевидцы рассказали, что там происходило

Подорванный в машине в Москве водитель попросил не подпускать к нему мать

В деле о подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на парковке жилого дома на севере Москвы появились новые подробности. В частности, стали известны первые слова пострадавшего и обстановка сразу после происшествия.

Мужчина, по данным пришедшего на помощь очевидца, просил не подпускать к месту инцидента мать.

Маму уберите, маму не подпускайте

первые слова пострадавшего водителя Land Cruiser

Находившуюся в момент подрыва в машине супругу водителя вывели из салона и посадили на лавку. Женщина была в шоковом состоянии и просила оказать помощь мужу. Тогда же подорванного вытащили из внедорожника и укрыли одеялом. На место происшествия сразу же пришла его мать и спрашивала, жив ли сын.

Подорванный водитель сам перебинтовал себе ноги

Сам момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как после детонации внедорожник и рядом стоящие машины получают значительные повреждения, дым распространяется по парковке, а вокруг взорванного авто собираются прохожие.

В скором времени к месту происшествия прибыла бригада скорой помощи и госпитализировала водителя в Боткинскую больницу. При этом, по данным Mash, подорванный сумел оказать первую помощь себе самостоятельно еще до приезда медиков. Мужчина еще в машине начал перебинтовывать ноги и «буквально вынес себя на руках».

Фото: obtained by Reuters from social media

Пострадавшего водителя приняли за другого человека

По данным очевидцев события, внедорожник мог принадлежать участнику специальной военной операции (СВО) на Украине. По другим сведениям, мужчина родился в Казахстане и носит звание старшего офицера, ранее он служил в секретной воинской части и до переезда в столицу жил в Новосибирске и Калининграде.

Позднее «Коммерсантъ» и российский политолог Сергей Марков сообщали, что пострадавшими якобы оказался заместитель начальника передающего радиоцентра узла связи (ПДРЦ) Министерства обороны России Андрей Торгашов и его супруга.

Однако через некоторое время жена Торгашова опровергла в беседе с телеканалом «360», что на водительском кресле в момент взрыва находилась она вместе с супругом. По ее словам, с ее мужем все хорошо, во взорвавшемся автомобиле находился другой человек. Эту информацию подтвердил в беседе с RT сам Торгашов.

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, автомобиль принадлежал полковнику Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ. Однако личность пострадавшего до сих пор неизвестна.

Собеседник агентства также обратил внимание, что следователи отрабатывают все версии произошедшего, в том числе версию об «украинском следе».

Внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался утром в среду, 24 июля, на Синявинской улице в Москве. Водителю оторвало ступни ног. По данным МВД, причиной стала детонация взрывного устройства, установленного в автомобиле. По предварительной информации, тротиловый эквивалент взрывного устройства, заложенного под водительское сиденье, составил около 500 граммов. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.