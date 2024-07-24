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08:35, 24 июля 2024Россия

Пострадавший при взрыве автомобиля в Москве служил в секретной воинской части

МК: пострадавший при взрыве авто в Москве служил в секретной воинской части

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мужчина, который пострадал при взрыве автомобиля Land Cruiser на севере Москвы, несколько лет назад служил в секретной воинской части. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По его данным, мужчина числился в части в должности старшего офицера. Он родился в Казахстане, после чего жил в Новосибирске и Калининграде, а затем в Москве.

Внедорожник взорвался на Синявинской улице в Москве утром в среду, 24 июля. Внутри автомобиля находились мужчина и женщина. Водителю внедорожника взрывом оторвало части ног, его госпитализировали.

Причиной взрыва, по данным МВД, стала детонация взрывного устройства. Пострадали, предварительно, два человека. В автомобиле мог находиться участник СВО и его жена, утверждают очевидцы.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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