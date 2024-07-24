Очевидец рассказал о первых словах офицера ГРУ после подрыва его Land Cruiser

Очевидец: водитель взорванного в Москве авто просил не пускать к месту ЧП мать

Офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрей Торгашев, автомобиль которого подорвали в Москве, просил не подпускать к месту происшествия мать. О первых словах пострадавшего рассказал очевидец, его слова приводит РЕН ТВ.

По его словам, после взрыва супругу сотрудника Минобороны, которая также в момент детонации взрывного устройства находилась во внедорожнике, вытащили из авто и посадили на лавочку. Торгашеву также помогли выбраться из Land Cruiser и накрыли одеялом. Тогда же на месте происшествия оказалась его мать, которая спрашивала очевидцев, жив ли ее сын.

«Маму уберите, маму не подпускайте», — пересказал первые слова Торгашева очевидец взрыва Land Cruiser.

«Коммерсантъ» ранее писал, что в подорванном в столице автомобиле находился офицер Минобороны Андрей Торгашев. По информации издания, он служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. Торгашев также принимал участие в СВО. В свою очередь, «Московский комсомолец» утверждал, что пострадавший при подрыве служил в секретной воинской части. Он родился в Казахстане, после чего жил в Новосибирске и Калининграде, а затем в Москве.

Внедорожник взорвался на Синявинской улице в Москве утром в среду, 24 июля. Водителю внедорожника взрывом оторвало ступни ног. Причиной взрыва, по данным МВД, стала детонация взрывного устройства. Следователи возбудили уголовное дело.