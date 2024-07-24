Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:52, 24 июля 2024Россия

Очевидец рассказал о первых словах офицера ГРУ после подрыва его Land Cruiser

Очевидец: водитель взорванного в Москве авто просил не пускать к месту ЧП мать
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрей Торгашев, автомобиль которого подорвали в Москве, просил не подпускать к месту происшествия мать. О первых словах пострадавшего рассказал очевидец, его слова приводит РЕН ТВ.

По его словам, после взрыва супругу сотрудника Минобороны, которая также в момент детонации взрывного устройства находилась во внедорожнике, вытащили из авто и посадили на лавочку. Торгашеву также помогли выбраться из Land Cruiser и накрыли одеялом. Тогда же на месте происшествия оказалась его мать, которая спрашивала очевидцев, жив ли ее сын.

«Маму уберите, маму не подпускайте», — пересказал первые слова Торгашева очевидец взрыва Land Cruiser.

«Коммерсантъ» ранее писал, что в подорванном в столице автомобиле находился офицер Минобороны Андрей Торгашев. По информации издания, он служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. Торгашев также принимал участие в СВО. В свою очередь, «Московский комсомолец» утверждал, что пострадавший при подрыве служил в секретной воинской части. Он родился в Казахстане, после чего жил в Новосибирске и Калининграде, а затем в Москве.

Внедорожник взорвался на Синявинской улице в Москве утром в среду, 24 июля. Водителю внедорожника взрывом оторвало ступни ног. Причиной взрыва, по данным МВД, стала детонация взрывного устройства. Следователи возбудили уголовное дело.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта. Почему в России усомнились в искренности его слов?

      Захарова назвала переизбрание фон дер Ляйен главой ЕК трагедией

      В США заявили о планах Трампа потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону

      Российский инвестор вложит десятки миллионов рублей в переработку отходов

      Российскую пару задержали за фиктивную регистрацию нескольких тысяч мигрантов

      «Ростех» поставил спасателям вездеходы ТМ-140

      Раскрыта судьба находившихся на борту затонувшего в Атлантике судна россиян

      Блейк Лайвли прокомментировала слухи о разводе с Райаном Рейнольдсом

      В расправе над найденной в пакетах россиянкой обвинили ее отца

      Жена офицера Минобороны ответила на информацию о подрыве их авто в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше