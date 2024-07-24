Появились подробности о водителе взорвавшегося в Москве Land Cruiser

RT: взорвавшийся в Москве внедорожник Land Cruiser мог принадлежать бойцу СВО

Автомобиль Land Cruiser, который взорвался в Москве, мог принадлежать участнику специальной военной операции (СВО). Об этом RT сообщили очевидцы случившегося.

Официального подтверждения информации о пострадавшем при взрыве нет. Также известно, что водитель внедорожника несколько лет назад служил в секретной воинской части. Он родился в Казахстане, после чего жил в Новосибирске, Калининграде, а затем переехал в Москву. В части мужчина числился в должности старшего офицера.

Внедорожник взорвался на Синявинской улице в Москве утром в среду, 24 июля. Внутри автомобиля находились мужчина и женщина — их госпитализировали. Водителю внедорожника взрывом оторвало ступни ног. Причиной взрыва, по данным МВД, стала детонация взрывного устройства.

Следователи возбудили уголовное дело. По одной из версий, случившееся было попыткой заказной расправы. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.