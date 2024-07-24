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10:27, 24 июля 2024Силовые структуры

Момент взрыва внедорожника военного Торгашова в Москве попал на видео

Появилось видео с моментом взрыва внедорожника участника СВО Торгошова в Москве

Момент взрыва внедорожника Toyota Land Cruiser, принадлежащего военнослужащему, участнику СВО Андрею Торгашову, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах запечатлен момент взрыва автомобиля: после детонации стоянку покрывает столб дыма, машина Торгошова получает значительные пореждения, и взрывная волна наносит ущерб транспортным средствам неподалеку. Через некоторое время вокруг взорванного автомобиля собираются люди, и можно увидеть, что бампер и кузов, а также двери машины частично оторваны, а асфальт покрыт пылью.

Утром в среду, 24 июля, на севере Москвы, на Синявинской улице, взорвалась машина Toyota Land Cruiser с людьми в салоне. В результате ЧП водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Обоих пострадавших доставили в Боткинскую больницу.

В связи с личностью пострадавшего проверяется версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов. Следователи возбудили дело по статье о покушении, которое в последствии могут переквалифицировать на теракт.

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      Екатерина Кашурникова
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