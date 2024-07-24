Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:45, 24 июля 2024Силовые структуры

Появились подробности взрыва в Москве авто с людьми в салоне

«112»: тротиловый эквивалент устройства взорвавшегося авто составил 500 граммов
СюжетВзрыв в Москве
Начало событий в новости На парковке в Москве взорвался внедорожник с людьми. Водитель авто несколько лет служил в секретной воинской части

Кадр: Telegram-канал 112

В Москве у водительского сидения в Toyota Land Cruiser было заложено взрывное устройство. Оно сработало, сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной информации, тротиловый эквивалент взрывного устройства составляет около 500 граммов.

По информации ТАСС, взорванный автомобиль принадлежит военнослужащему Андрею Торгашову и его супруге.

Утром в среду, 24 июля, на севере Москвы, на Синявинской улице, взорвалась машина Toyota Land Cruiser с людьми в салоне. В результате ЧП водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Обоих пострадавших доставили в Боткинскую больницу. Пострадавший при взрыве автомобиля мужчина несколько лет назад служил в секретной воинской части.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Токио выразил Москве протест из-за санкций против своих предпринимателей. Почему Япония боится ответных мер России?

      Глава Еврокомиссии захотела встретиться с премьером Британии для перезагрузки отношений

      Раскрыта личность пострадавшего от взрыва в автомобиле Toyota военнослужащего

      Крупный итальянский банк назвал сроки сокращения бизнеса в России

      В регионе России кратно увеличили выплату за подписание контракта для участия в СВО

      Уехавший в Израиль телеведущий пожаловался на проблемы с работой

      Патриарх Кирилл лишил сана записавшего видео с вагнеровцами священника

      Напившийся с друзьями в отеле турист упал с балкона и не выжил

      Обнаружен неизвестный климатический феномен

      Успенская назвала артистов-иноагентов предателями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше