Появились подробности взрыва в Москве авто с людьми в салоне

«112»: тротиловый эквивалент устройства взорвавшегося авто составил 500 граммов

На парковке в Москве взорвался внедорожник с людьми. Водитель авто несколько лет служил в секретной воинской части

Начало событий в новости На парковке в Москве взорвался внедорожник с людьми. Водитель авто несколько лет служил в секретной воинской части

В Москве у водительского сидения в Toyota Land Cruiser было заложено взрывное устройство. Оно сработало, сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной информации, тротиловый эквивалент взрывного устройства составляет около 500 граммов.

По информации ТАСС, взорванный автомобиль принадлежит военнослужащему Андрею Торгашову и его супруге.

Утром в среду, 24 июля, на севере Москвы, на Синявинской улице, взорвалась машина Toyota Land Cruiser с людьми в салоне. В результате ЧП водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Обоих пострадавших доставили в Боткинскую больницу. Пострадавший при взрыве автомобиля мужчина несколько лет назад служил в секретной воинской части.

