Стало известно о дате переезда в столицу подозреваемого в подрыве машины в Москве

Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы, переехал в столицу 12 лет назад. О дате его переезда сообщает RT.
По данным телеканала, мужчина родился в Урюпинске Волгоградской области, сейчас ему 29 лет. В столице он снимал квартиру в Пресненском районе.
Ранее соседка Серебрякова рассказала, что подозреваемый не общался со своими соседями и не здоровался при встрече. В последний раз женщина его видела больше месяца назад.
Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России, взорвался в Москве 24 июля. Исполнитель взрыва по заданию спецслужб Украины установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате случившегося пострадали два человека, включая владельца авто.
После подрыва подозреваемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии его задержали местные сотрудники правоохранительных органов. Сейчас они готовят его к возможной экстрадиции в Россию.