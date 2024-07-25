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07:38, 25 июля 2024Силовые структуры

Стало известно о дате переезда в столицу подозреваемого в подрыве машины в Москве

Подозреваемый в подрыве машины Евгений Серебряков переехал в Москву 12 лет назад

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве машины на севере Москвы, переехал в столицу 12 лет назад. О дате его переезда сообщает RT.

По данным телеканала, мужчина родился в Урюпинске Волгоградской области, сейчас ему 29 лет. В столице он снимал квартиру в Пресненском районе.

Ранее соседка Серебрякова рассказала, что подозреваемый не общался со своими соседями и не здоровался при встрече. В последний раз женщина его видела больше месяца назад.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России, взорвался в Москве 24 июля. Исполнитель взрыва по заданию спецслужб Украины установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате случившегося пострадали два человека, включая владельца авто.

После подрыва подозреваемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии его задержали местные сотрудники правоохранительных органов. Сейчас они готовят его к возможной экстрадиции в Россию.

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      Олеся Мицкевич
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