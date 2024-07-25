Подозреваемого в подрыве авто в Москве начали готовить к возможной экстрадиции

IHA: подозреваемого в подрыве машины в Москве готовят к возможной экстрадиции

Задержанного в Турции фигуранта дела о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве Евгения Серебрякова готовят к возможной экстрадиции. Об этом сообщило агентство IHA.

Уточняется, что его под усиленной охраной доставили в государственную больницу Бодрума для прохождения медицинского контроля. После этого Серебрякова отправили в город Мугла для передачи соответствующим органам, пишет издание.

В среду, 24 июля, на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины. Утверждается, что он действовал в соответствии с указаниями спецслужб Украины.

После подрыва машины Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками.