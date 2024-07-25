Стала известна личность подозреваемого в подрыве машины в Москве

Подозреваемым в подрыве машины в Москве оказался менеджер из Волгограда

Главным подозреваемым в подрыве автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова в Москве стал 30-летний менеджер, уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Подозреваемый вел свои социальные сети на украинском языке — в частности, на этом языке он писал свое имя. Помимо этого, Серебряков серьезно увлекался оружием.

«Устроившего подрыв авто Евгения Серебрякова в России обвиняют по двум статьям. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ему грозит до 20 лет тюрьмы», — указано в сообщении канала.

Ранее брат Евгения Серебрякова заявил, что на появившихся в СМИ фотографиях изображен не его родственник. Он также подчеркнул, что возраст описываемого человека не совпадает с возрастом подозреваемого.