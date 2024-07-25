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07:48, 25 июля 2024Россия

Брат Серебрякова заявил об ошибке СМИ при публикации фото подозреваемого в подрыве машины

Брат Серебрякова заявил, что на фото в СМИ изображен не его родственник

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Брат Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Андрея Торгашова, заявил, что на появившихся в СМИ фотографиях изображен не его родственник. Об этом сообщает РИА Новости.

К тому же, добавил он, возраст описываемого молодого человека не соответствует возрасту его родственника.

Ранее брат Серебрякова рассказал, что мало общался с ним. «Мы плохо общались», — заявил он, пояснив, что не мог уделять ему достаточно времени из-за семьи и детей.

24 июля в Москве взорвался внедорожник офицера Генштаба. Исполнитель взрыва по заданию спецслужб Украины установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека.

После этого Серебряков улетел в Турцию. Местные силовики задержали его по запросу России.

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      Марина Совина
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