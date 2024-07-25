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08:25, 25 июля 2024Силовые структуры

Стало известно о возможных обысках в квартире обвиняемого в подрыве машины в Москве

Дверь в квартиру обвиняемого в подрыве машины в Москве взломана и опечатана

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В квартире Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве машины на севере Москвы, могли пройти обыски. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, дверь в его жилище взломана, глазок выбит, а сама квартира — опечатана.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России, взорвался в столице 24 июля. В результате случившегося пострадали два человека, включая владельца машины.

По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме был задержан 29-летний Евгений Серебряков. Известно, что мужчина родом из Волгоградской области. В Москву он переехал 12 лет назад и поступил в Высшую школу экономики.

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      Олеся Мицкевич
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