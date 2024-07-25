Турция задумалась о выдаче подложившего СВУ под внедорожник офицера россиянина

Турция сможет передать России подозреваемого по делу о подрыве авто Серебрякова

Турция может передать России подозреваемого по делу о подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Евгения Серебрякова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, передача может пройти в аэропорту Бодрума.

Скоро в Бодруме суд рассмотрит вопрос о предварительном аресте Серебрякова. В рамках законодательства Турции его можно наложить на срок до 40 дней. За этот период страна, требующая экстрадиции, должна предоставить все необходимые документы.

Подрыв автомобиля произошел утром 24 июля. В это время в машине были женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате случившегося водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Позднее выяснилось, что пострадавшим оказался полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба. Подрыватель пытался скрыться в Турции.