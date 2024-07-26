Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:25, 26 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемого в подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию. Его поймали при содействии Интерпола

Обвиняемый в подрыве авто офицера ВС РФ в Москве доставлен из Турции в Россию

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Обвиняемый в подрыве машины офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков доставлен из Турции в Россию.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, Серебрякова задержали в Бодруме сотрудники ФСБ и МВД России при содействии турецких спецслужб и правоохранительных органов.

Материалы по теме:
Появились новые данные об одновременной смерти приближенных генерала Иванова. Какое отношение они имели к его делу?
Появились новые данные об одновременной смерти приближенных генерала Иванова.Какое отношение они имели к его делу?
14 июля 2024
Машину офицера Генштаба ВС России подорвали в Москве. Почему в покушении на военного подозревают украинские спецслужбы?
Машину офицера Генштаба ВС России подорвали в Москве.Почему в покушении на военного подозревают украинские спецслужбы?
24 июля 2024
В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба ВС России. Кто он и как его поймали?
В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба ВС России.Кто он и как его поймали?
25 июля 2024

В поимке Серебрякова участвовал Интерпол

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале, сотрудники ведомства совместно с оперативниками ФСБ и следователями Следственного комитета (СК) в кратчайшие сроки установили личность Серебрякова, а также получили информацию о том, что утром 24 июля он вылетел в Турцию.

Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России направили турецким партнерам информацию о личности подозреваемого, его приметах и возможном местонахождении. В результате скоординированной по каналам Интерпола работы правоохранительных органов двух стран в тот же день он был задержан сотрудниками МВД Турции в городе Бодруме

Ирина Волкофициальный представитель МВД России

Подозреваемый доставлен в СК для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу о покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств.

Материалы по теме:
«Кто хочет пушку — тот меня найдет» В России растет черный рынок оружия. Кто и как продает стволы террористам?
«Кто хочет пушку — тот меня найдет»В России растет черный рынок оружия. Кто и как продает стволы террористам?
11 июля 2024
Беркович и Петрийчук осудили на шесть лет за оправдание терроризма. В их защиту выступали Ургант, Смехов и Райкин
Беркович и Петрийчук осудили на шесть лет за оправдание терроризма.В их защиту выступали Ургант, Смехов и Райкин
8 июля 2024
Двое приближенных бывшего замминистра обороны Иванова скончались в один день. Что известно об их смертях?
Двое приближенных бывшего замминистра обороны Иванова скончались в один день.Что известно об их смертях?
13 июля 2024

Обвиняемого могли завербовать дистанционно

По словам источника, Серебрякова могли завербовать дистанционно в России. Сейчас правоохранители анализируют его социальные сети и личные данные.

Кроме того, проверяется украинский след. В профиле подозреваемый указал свое имя и фамилию на украинский манер — «Євген Серебряков». Следователи предполагают, что мужчина мог быть завербован украинскими спецслужбами и действовал по их заданию. При этом, по версии следствия, Серебряков входил в преступную группу, роли в которой были четко распределены.

Материалы по теме:
«У террористов есть сотня подготовленных людей» Полицейские из Дагестана — об атаках боевиков и «спящих ячейках»
«У террористов есть сотня подготовленных людей»Полицейские из Дагестана — об атаках боевиков и «спящих ячейках»
27 июня 2024
«Хвост самолета упал возле подъезда» Как личные обиды и ссоры приводили к кровавым терактам в СССР и России
«Хвост самолета упал возле подъезда»Как личные обиды и ссоры приводили к кровавым терактам в СССР и России
21 апреля 2024
20 лет назад Москву потрясло убийство главреда Forbes. Как он раскрывал тайны олигархов и стал их главным врагом?
20 лет назад Москву потрясло убийство главреда Forbes.Как он раскрывал тайны олигархов и стал их главным врагом?
8 июля 2024

Кроме того, прихожанка греко-католического прихода в Москве рассказала, что Серебряков был алтарником в крипте. Генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери священник Кирилл Горбунов подтвердил, что мужчина появлялся в соборе.

Соседи отмечали, что мужчина был интеллигентным и никогда не был замечен в скандалах. Впрочем, некоторым соседям Серебряков казался странным.

Подрыв внедорожника Toyota Land Cruiser произошел утром 24 июля. В это время в машине находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате случившегося водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Позднее выяснилось, что пострадавшим оказался полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба. Подрыватель пытался скрыться в Турции и оттуда убежать в Грецию.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемого в подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию. Его поймали при содействии Интерпола

      В сталкивающихся галактиках обнаружили уникальный феномен

      В Нидерландах пожаловались на рост импорта российского газа

      Названы позволяющие сэкономить в путешествии лайфхаки

      Невеста выгнала сестру со свадьбы из-за ее неожиданной новости  

      В штабе Трампа назвали условие следующих дебатов

      Россияне признались в нежелании делать ремонт

      Россиянка описала отдых в Египте фразой «были вечно голодные и похудели»

      Комбат ВСУ раскритиковал украинских генералов

      Обвиненная в оргиях с коллегами тюремщица рассказала о разрушенной жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше