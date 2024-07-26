Обвиняемого в подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию. Его поймали при содействии Интерпола

Обвиняемый в подрыве авто офицера ВС РФ в Москве доставлен из Турции в Россию

Обвиняемый в подрыве машины офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков доставлен из Турции в Россию.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, Серебрякова задержали в Бодруме сотрудники ФСБ и МВД России при содействии турецких спецслужб и правоохранительных органов.

В поимке Серебрякова участвовал Интерпол

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале, сотрудники ведомства совместно с оперативниками ФСБ и следователями Следственного комитета (СК) в кратчайшие сроки установили личность Серебрякова, а также получили информацию о том, что утром 24 июля он вылетел в Турцию.

Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России направили турецким партнерам информацию о личности подозреваемого, его приметах и возможном местонахождении. В результате скоординированной по каналам Интерпола работы правоохранительных органов двух стран в тот же день он был задержан сотрудниками МВД Турции в городе Бодруме Ирина Волк официальный представитель МВД России

Подозреваемый доставлен в СК для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу о покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств.

Обвиняемого могли завербовать дистанционно

По словам источника, Серебрякова могли завербовать дистанционно в России. Сейчас правоохранители анализируют его социальные сети и личные данные.

Кроме того, проверяется украинский след. В профиле подозреваемый указал свое имя и фамилию на украинский манер — «Євген Серебряков». Следователи предполагают, что мужчина мог быть завербован украинскими спецслужбами и действовал по их заданию. При этом, по версии следствия, Серебряков входил в преступную группу, роли в которой были четко распределены.

Кроме того, прихожанка греко-католического прихода в Москве рассказала, что Серебряков был алтарником в крипте. Генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери священник Кирилл Горбунов подтвердил, что мужчина появлялся в соборе.

Соседи отмечали, что мужчина был интеллигентным и никогда не был замечен в скандалах. Впрочем, некоторым соседям Серебряков казался странным.

Подрыв внедорожника Toyota Land Cruiser произошел утром 24 июля. В это время в машине находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате случившегося водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Позднее выяснилось, что пострадавшим оказался полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба. Подрыватель пытался скрыться в Турции и оттуда убежать в Грецию.