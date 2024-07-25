Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:04, 25 июля 2024Силовые структуры

Появились новые подробности по делу о подрыве внедорожника офицера Генштаба ВС России

Подозреваемый в подрыве авто офицера Генштаба ВС РФ действовал в составе группы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Евгений Серебряков, который подозревается в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России, действовал в составе преступной группировки. Об этом ТАСС рассказал собеседник из правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, в группе были распределены роли. Серебряков стал исполнителем подрыва. Теперь следствие намерено установить заказчика и организатора преступления.

Ранее сообщалось, что 25 июля суд в турецком Бодруме рассмотрит вопрос о предварительном аресте Серебрякова.

Подрыв автомобиля произошел утром 24 июля. В это время в машине были женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Позднее выяснилось, что пострадавшим оказался полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Учился отлично, имел губернаторскую стипендию. Что рассказали родные об обвиняемом в подрыве машины офицера Генштаба?

      В США указали на использование американских чипов в российских ракетах

      Технологи ИИ помогут россиянам с поиском приложений

      Директор ФБР усомнился в ранении Трампа в ухо

      В российском городе ушедшие под воду улицы попали на видео

      К российскому региону приблизился тайфун

      Стало известно о плане побега из Турции задержанного за подрыв внедорожника в Москве

      Армения обратилась к США за советом по Азербайджану

      Появились новые подробности по делу о подрыве внедорожника офицера Генштаба ВС России

      Дети массово отравились в российском лагере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше