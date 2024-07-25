Появились новые подробности по делу о подрыве внедорожника офицера Генштаба ВС России

Подозреваемый в подрыве авто офицера Генштаба ВС РФ действовал в составе группы

Евгений Серебряков, который подозревается в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России, действовал в составе преступной группировки. Об этом ТАСС рассказал собеседник из правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, в группе были распределены роли. Серебряков стал исполнителем подрыва. Теперь следствие намерено установить заказчика и организатора преступления.

Ранее сообщалось, что 25 июля суд в турецком Бодруме рассмотрит вопрос о предварительном аресте Серебрякова.

Подрыв автомобиля произошел утром 24 июля. В это время в машине были женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Позднее выяснилось, что пострадавшим оказался полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба.