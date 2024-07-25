Появилась версия о дистанционной вербовке обвиняемого в подрыве внедорожника в Москве

Обвиняемого в подрыве внедорожника в Москве могли завербовать дистанционно

Обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова 30-летнего уроженца Волгоградской области Евгения Серебрякова могли завербовать дистанционно в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Серебрякова могли завербовать, когда он находился в России. Дистанционным путем или нет, это сейчас выясняется», — заявил собеседник агенства. Сейчас правоохранители анализируют социальные сети и личные данные мужчины. Кроме того, проверяется украинский след.

Ранее прихожанка рассказала, что Серебряков был алтарником греко-католического прихода в Москве.

Скоро в Бодруме суд рассмотрит вопрос о предварительном аресте Серебрякова. В рамках законодательства Турции его можно наложить на срок до 40 дней. За этот период страна, требующая экстрадиции, должна предоставить все необходимые документы.

Подрыв внедорожника Toyota Land Cruiser произошел утром 24 июля. В это время в машине находились женщина и мужчина в возрасте 49-50 лет. В результате случившегося водителю оторвало части ног, а его спутница получила рваные раны лица. Позднее выяснилось, что пострадавшим оказался полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба. Подрыватель пытался скрыться в Турции и оттуда убежать в Грецию.