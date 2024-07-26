Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера ВС рассказал об оплачивающем расходы кураторе

Обвиняемый в подрыве автомобиля заявил, что украинский куратор оплачивал расходы

30-летний обвиняемый в подрыве автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Евгений Серебряков заявил, что все его расходы оплачивал украинский куратор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

На допросе у следователя Серебряков сказал, что понимает причину его задержания — за производство и установку взрывного устройства. Он рассказал, что деньги на расходы он получил от куратора, которого он видел один раз. Кроме того, по его словам, он сбежал в Турцию для того, чтобы скрыться от правосудия. Оттуда он хотел уехать на Украину. Обвиняемый отметил, что документы ему должны были передать некие люди в Турции.

Ранее сообщалось, что после допроса Серебряков будет помещен под стражу, так как ранее по ходатайству следствия суд заочно избрал ему данную меру пресечения. Серебряков обвиняется по пункту 3 части 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц») и части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»).