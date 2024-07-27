Экс-офицер СБУ Прозоров: на Западе есть фонды для вербовки наемников на Украину

На Западе существуют специальные фонды, созданные для вербовки иностранных наемников на Украину, заявил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в интервью РИА Новости.

Он утверждает, что в фондах в основном государственное финансирование, и они созданы, чтобы спрятать участие стран НАТО в вербовке наемников. «Правительства западных стран перечисляют деньги в неправительственные фонды и трастовые фонды, там при НАТО, например, с помощью которых идет финансирование этих операций», — рассказал Прозоров.

По его словам, из-за условий службы, желающих воевать не так много. «Если бы было хорошо, то у них бы были сотни тысяч добровольцев со всего мира», — заключил экс-офицер.

В интервью агентству Прозоров также рассказал о нескольких сотен «идейных нацистов», которые съехались воевать за Киев в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что они приезжают «даже не по линии государства».