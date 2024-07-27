Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:11, 27 июля 2024Мир

Экс-офицер СБУ рассказал про западные фонды для вербовки наемников на Украину

Экс-офицер СБУ Прозоров: на Западе есть фонды для вербовки наемников на Украину

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На Западе существуют специальные фонды, созданные для вербовки иностранных наемников на Украину, заявил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в интервью РИА Новости.

Он утверждает, что в фондах в основном государственное финансирование, и они созданы, чтобы спрятать участие стран НАТО в вербовке наемников. «Правительства западных стран перечисляют деньги в неправительственные фонды и трастовые фонды, там при НАТО, например, с помощью которых идет финансирование этих операций», — рассказал Прозоров.

По его словам, из-за условий службы, желающих воевать не так много. «Если бы было хорошо, то у них бы были сотни тысяч добровольцев со всего мира», — заключил экс-офицер.

В интервью агентству Прозоров также рассказал о нескольких сотен «идейных нацистов», которые съехались воевать за Киев в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что они приезжают «даже не по линии государства».

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      В Париже прошла церемония открытия Олимпиады-2024. Флаг Игр повесили вверх ногами

      Суд объяснил необходимость ареста рязанского подрывника

      Экс-офицер СБУ рассказал про западные фонды для вербовки наемников на Украину

      В Кремле ответили на вопрос о необходимости мобилизации

      Украинцев предупредили о холодной и темной зиме

      Соседка родителей подрывника авто в Москве повспоминала былое

      Экс-офицер СБУ заявил о пополнении ВСУ новыми наемниками

      Россиянам анонсировали повышение ряда пособий

      Во Франции назвали нереалистичным мирный план Зеленского

      В ФРГ объяснили сокращение расходов на поддержку Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше