Экс-офицер СБУ Прозоров: сотни идейных нацистов съехались воевать на Украину

Несколько сотен идейных нацистов со всего мира съехались воевать за Киев в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил экс-подполковник Службы безопасности страны (СБУ) Василий Прозоров. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в основном они едут в такие подразделения, как «Правый сектор» или полк «Азов» (запрещенные в России экстремистские и террористические организации), потому что они подходят им по взглядам.

«И идейные нацисты, вот реально сторонники нацистской идеологии, которые приезжают даже не по линии государства», — заявил Прозоров о пополнении ВСУ новыми наемниками. По мнению экс-подполковника, «это серьезный такой поток, это можно говорить о сотнях» людей.

Ранее ВС России нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемниоков ВСУ в Нежине Черниговской области.