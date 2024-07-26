Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:49, 27 июля 2024Мир

Названа цель поездки индийского премьера в Киев после визита в Москву

ТАСС: Моди предложит посредничество Индии в разрешении украинского конфликта
Визит Нарендра Моди в Москву

Визит Нарендра Моди в Москву. Фото: Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

Во время визита в Киев премьер-министр Индии Нарендра Моди предложит посредничество в разрешении украинского конфликта. Об этом ТАСС сообщил источник в парламенте Индии.

По его словам, у Нью-Дели давние дружеские отношения с Москвой, а у Моди сложились хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным. «При этом у Индии хорошие отношения и с Украиной. Индии доверяют обе страны», — добавил собеседник агентства.

Как сообщил ранее индийский телеканал Wion, визит Моди на Украину может пройти 23 августа. В начале июля глава индийского правительства побывал в Москве с визитом и провел переговоры с Владимиром Путиным.

При этом президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Моди за встречу с Путиным. По его словам, визит индийского премьера в Москву стал «сокрушительным ударом по мирным усилиям».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиян предупредили о новой схеме мошенников. Они отправляют сообщения с заграничного номера

      Россиянам назвали способы распознать недобросовестного работодателя в ходе собеседования

      Россиянам дали советы по подготовке к поездкам в Европу

      Украинский дрон упал рядом с жилым домом в российском регионе

      Латвиец с дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища

      Экономист описал будущее рубля

      Польская армия купит «Барсуков»

      Названа цель поездки индийского премьера в Киев после визита в Москву

      Трамп заявил об ужасных временах в истории США

      У Березовского спустя 11 лет после смерти нашли долгов в России почти на миллиард

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше