Зеленский раскритиковал премьера Индии за встречу с Путиным

Зеленский разочаровался из-за встречи премьера Индии Моди с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал премьер-министра Индии Нарендру Моди за встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он высказался на своей странице в соцсети X.

Зеленский заявил, что встреча Моди с Путиным стала для него огромным разочарованием, назвав ее «сокрушительным ударом по мирным усилиям».

Премьер Индии прибыл в Москву 8 июля. Он посетил резиденцию президента России в Ново-Огарево и провел неформальную встречу с Путиным, во время которой выразил надежду на укрепление дружбы между двумя странами.