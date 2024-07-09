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09:51, 9 июля 2024Бывший СССР

Зеленский раскритиковал премьера Индии за встречу с Путиным

Зеленский разочаровался из-за встречи премьера Индии Моди с Путиным
Нарендра Моди и Владимир Путин

Нарендра Моди и Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал премьер-министра Индии Нарендру Моди за встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он высказался на своей странице в соцсети X.

Зеленский заявил, что встреча Моди с Путиным стала для него огромным разочарованием, назвав ее «сокрушительным ударом по мирным усилиям».

Премьер Индии прибыл в Москву 8 июля. Он посетил резиденцию президента России в Ново-Огарево и провел неформальную встречу с Путиным, во время которой выразил надежду на укрепление дружбы между двумя странами.

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      Алевтина Запольская
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