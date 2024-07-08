Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:00, 8 июля 2024Мир

Премьер Индии понадеялся на укрепление дружбы с Россией

Премьер Индии Моди: переговоры укрепят дружбу с Россией
Нарендра Моди и Владимир Путин

Нарендра Моди и Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Переговоры, которые состоятся между Индией и Россией 9 июля, укрепят отношения двух стран и их дружбу. Об этом написал премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Благодарю президента Путина за то, что он принял меня сегодня вечером в Ново-Огареве. С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией», — рассказал глава индийского правительства.

Ранее стало известно, что Путин и Моди провели переговоры в Ново-Огарево, обсуждая отношения двух стран. Встреча прошла неформальной обстановке в ходе которой российский лидер угостил премьера Индии чаем, ягодами и восточными сладостями. Путин также поздравил Моди с переназначением на пост главы правительства и подчеркнул его успехи как руководителя страны.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Беркович и Петрийчук осудили на шесть лет за оправдание терроризма. В их защиту выступали Ургант, Смехов и Райкин

      Белорусские вина предложили маркировать знаком «не является вином»

      Женщина разоблачила мужа-двоеженца

      Врач поликлиники при МГИМО продала квартиру и перевела мошенникам 26 миллионов рублей

      Мужчин предупредили о вреде водки для эрекции

      Из санкционных списков США исключили двоих россиян

      На Аравийском полуострове обнаружили следы продвинутой цивилизации

      Россиянин напал с топором на нового мужа своей бывшей жены

      Россиянам объяснили появление странной пены в Амурском заливе

      Во Франции предупредили об угрозе третьей мировой войны из-за Украины и Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше