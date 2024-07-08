Премьер Индии понадеялся на укрепление дружбы с Россией

Премьер Индии Моди: переговоры укрепят дружбу с Россией

Переговоры, которые состоятся между Индией и Россией 9 июля, укрепят отношения двух стран и их дружбу. Об этом написал премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Благодарю президента Путина за то, что он принял меня сегодня вечером в Ново-Огареве. С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией», — рассказал глава индийского правительства.

Ранее стало известно, что Путин и Моди провели переговоры в Ново-Огарево, обсуждая отношения двух стран. Встреча прошла неформальной обстановке в ходе которой российский лидер угостил премьера Индии чаем, ягодами и восточными сладостями. Путин также поздравил Моди с переназначением на пост главы правительства и подчеркнул его успехи как руководителя страны.