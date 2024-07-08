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20:03, 8 июля 2024Мир

Путин и премьер Индии начали переговоры за чашкой чая

Путин и премьер Индии Моди начали переговоры за чашкой чая

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди ведут переговоры за чашкой чая в Ново-Огарево, обсуждая отношения двух стран в неформальной обстановке. Об этом заявил журналист Павел Зарубин в своем канале в Telegram.

«Сегодня мы можем в домашней обстановке поговорить на те же вопросы [двусторонних отношений], но неофициально», — рассказал российский лидер.

Дополнительно сообщается, что Путин также угостил Моди ягодами, сухофруктами и восточными сладостями. В ходе беседы российский лидер поздравил главу индийского правительства с переназначением на пост, а также отметил успехи Моди как руководителя страны.

Ранее стало известно, что Моди встретится с Путиным во время двухдневного визита в Москву. 8 июля планируется неформальная встреча, а 9 июля состоятся официальные переговоры в расширенном составе. По данным издания Economic Times, основной темой встречи станет разработка легкого механизма перевода средств между двумя странами.

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      Максим Габриелян
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