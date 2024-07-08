Путин проведет встречу с премьером Индии

Премьер Индии Моди встретится с Путиным во время визита в Россию 8 и 9 июля

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с президентом России Владимиром Путиным во время двухдневного визита в Москву, который пройдет с 8 по 9 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что индийский премьер прибудет в Россию во второй половине дня 8 июля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что в ходе официального визита Нарендры Моди в Москву планируется широкая повестка, в том числе переговоры лидеров стран в неформальной обстановке.

По данным издания Economic Times, основной темой встречи станет разработка легкого механизма перевода средств между двумя странами, использование индийской платежной системы RuPay в России и «Мира» в Индии из-за необходимости в более быстрых платежах.