Стали известны подробности переговоров Путина с премьером Индии

Песков: Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном составах

В ходе официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву планируется широкая повестка, в том числе переговоры лидеров стран в неформальной обстановке. О подробностях визита рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Это будет официальный визит, и мы надеемся, что главам удастся пообщаться и в неформальной обстановке», — отметил Песков. Он уточнил, что Путин и Моди проведут переговоры в узком составе в Кремле, и в расширенном — в составе делегаций. Пресс-секретарь президента назвал предстоящий визит важным для российско-индийских отношений и добавил, что сейчас они находятся на уровне стратегического партнерства.

Ранее стало известно, что Нарендра Модипосетит Россию с официальным визитом с 8 по 9 июля.

Агентство Bloomberg назвало предстоящий визит крупной дипломатической победой российского лидера.