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13:35, 4 июля 2024Мир

Кремль анонсировал дату визита премьера Индии в Россию

Кремль: премьер Индии Моди посетит Россию 8 июля

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию с официальным визитом с 8 по 9 июля. Об этом сообщил Кремль на своем официальном сайте.

«На переговорах президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных отношений обеих стран, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня», — отмечается в заявлении Кремля.

Агентство Bloomberg назвало предстоящий визит главы индийского правительства в Россию крупной дипломатической победой российского лидера. Источники агентства отметили, что Моди и Путин обсудят поставки материально-технических средств для укрепления сотрудничества между вооруженными силами двух стран и партнерство в области атомной энергетики.

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      Дарья Устьянцева
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