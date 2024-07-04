Кремль анонсировал дату визита премьера Индии в Россию

Кремль: премьер Индии Моди посетит Россию 8 июля

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию с официальным визитом с 8 по 9 июля. Об этом сообщил Кремль на своем официальном сайте.

«На переговорах президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных отношений обеих стран, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня», — отмечается в заявлении Кремля.

Агентство Bloomberg назвало предстоящий визит главы индийского правительства в Россию крупной дипломатической победой российского лидера. Источники агентства отметили, что Моди и Путин обсудят поставки материально-технических средств для укрепления сотрудничества между вооруженными силами двух стран и партнерство в области атомной энергетики.